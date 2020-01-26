Благоприятное арати Амриты Прабху

Я познакомился с Амритой Прабху в тот период, когда он помогал знаменитому санкиртанщику Самбе Прабху — носил чемодан с книгами и делал все, что было необходимо на санкиртане. Потом он и сам успешно распространял книги, но поскольку у него был большой профессиональный опыт, Гуру Махарадж [Гопал Кришна Госвами] решил сделать его президентом храма в Ярославле в очень трудный период для этого храма. Также Амрита Прабху выполнял много служения в московской гурукуле, в бухгалтерии московского храма. Он очень любил готовить для Господа и поклоняться Божествам. Также он очень любил угощать вайшнавов прасадом, поэтому мы были частыми гостями в его старой квартире на Вернадского.

Несколько лет назад он обосновался в Маяпуре, чтобы помочь своему сыну Шри Балараме в его служении, но, поскольку Гуру Махарадж очень хотел, чтобы тот проповедовал в России, каждый год он возвращался на Золотое кольцо, одаривая всех нектаром кришна-катхи.

Год назад у него сильно проявилась болезнь, и он уже не хотел лечиться, а просто оставить тело в Маяпуре. Но Гуру Махарадж попросил его лечиться, и как только наметилось улучшение, то снова проповедовать в России. Поскольку в течение всей своей жизни Амрита Прабху ставил желание духовного учителя превыше всего, он продолжил свою проповедь практически до самого конца.

Последняя наша встреча произошла 4 января, сразу после встречи учеников мы с Двиджа-Кришной Прабху поехали к нему на квартиру. Он только второй день, как начал восстанавливаться после реанимации и начал разговаривать. Мы попели киртан в его комнате, и он подпевал. С полчаса мы почитали вслух книгу «Кришна». Потом началась беседа, и он живо проповедовал. В какой-то момент он стал рассказывать об Аларнатхе. Это то место, в которое уходил Господь Чайтанья на время анавасары в тот период, когда Господь Джаганнатх не дает Своего даршана. В этом месте Господь Чайтанья испытывал такую острую разлуку с Кришной, которую он не испытывал даже в Пури. Амрита Прабху посоветовал всем получить даршан этого камня, который расплавился от соприкосновения с телом Господа Чайтаньи. Он самозабвенно цитировал «Чайтанья-чаритамриту», чтобы объяснить настроение Господа Чайтаньи. Также Амрита Прабху очень переживал, что мы уйдем, не приняв прасада, поэтому нам пришлось поужинать, несмотря на то, что мы уже хорошо пообедали на встрече учеников.

Следующая встреча с Амритой Прабху была запланирована на 25 января. Но в 2 часа утра московского времени он покинул этот мир. Это случилось в тот момент, когда во всех храмах ИСККОН в Индии открываются алтари и начинается мангала-арати. Гуру Махарадж в этот момент предлагал арати Божествам в храме в Пуне.

Амрита Прабху до конца жизни следовал наставлениям духовного учителя, и у нас есть все основания сказать, что его жизнь увенчалась успехом. Можем просить его о благословении, чтобы нам тоже до конца жизни оставаться верными наставлениям духовного учителя.

Ваш слуга БХАКТИ РАТНАКАР АМБАРИША СВАМИ